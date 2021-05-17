ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прем'єр Чехії відповів на слова Земана про нову версію вибухів на складах

Новость на русском →
Прага, Понеділок 17 травня 2021 02:45
Прем'єр Чехії відповів на слова Земана про нову версію вибухів на складах Фото: прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Мілош Земан озвучив версію, згідно з якою події семирічної давності могли статися через спробу приховати нестачу боєприпасів на складі. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш спростував слова президента.

Про це повідомляє frekvence1.

Правоохоронні органи розслідує тільки одну версію, пов'язану з російськими спецслужбами.

"Я пояснив президенту, що поліція розслідує одну версію, пов'язану з російськими спецслужбами. Можливо, в ході розслідування з 2014 року було більше однієї версії. Але я не можу пояснити, чому зараз президент наполягає на тому, що версій більше", - сказав Бабіш.

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Чехия Мілош Земан
NEWS
Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160
Постраждалих при обваленні трибуни синагоги в Ізраїлі вже понад 160
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт