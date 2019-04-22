ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Премьер Армении поздравил Зеленского на украинском

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 01:08
Премьер Армении поздравил Зеленского на украинском
Фото: Никол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)

Пашинян надеется на новый уровень отношений с Украиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом на выборах 2019 в Украине. Об этом он написал на украинском языке в Twitter.

Пашинян пожелал Зеленскому успехов и выразил уверенность, что на посту президента он приложит всех усилия, чтобы дружественные отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровен и служили обоим народам.

Напомним, по данным экзит-полов, во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Украине 21 апреля 2019 года, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Петр Порошенко набрал около 27%.

Президент Украины Петр Порошенко уже признал после публикации результатов экзит-полов свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой.

Как сообщало РБК-Украина, Никол Пашинян в январе 2019 года был назначен премьер-министром Армении. Указ подписал президент Армении Армен Саркисян. На досрочных парламентских выборах в Армении блок Пашиняна "Мой шаг" по итогам подсчета данных с 100% избирательных участков получил 70,43% голосов.

Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах РПЦ поздравила Зеленского с победой на выборах
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийАрмениявыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь