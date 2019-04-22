Премьер Армении поздравил Зеленского на украинском

Фото: Никол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)

Пашинян надеется на новый уровень отношений с Украиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом на выборах 2019 в Украине. Об этом он написал на украинском языке в Twitter.

Пашинян пожелал Зеленскому успехов и выразил уверенность, что на посту президента он приложит всех усилия, чтобы дружественные отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровен и служили обоим народам.

Напомним, по данным экзит-полов, во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Украине 21 апреля 2019 года, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Петр Порошенко набрал около 27%.

Президент Украины Петр Порошенко уже признал после публикации результатов экзит-полов свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой.

Как сообщало РБК-Украина, Никол Пашинян в январе 2019 года был назначен премьер-министром Армении. Указ подписал президент Армении Армен Саркисян. На досрочных парламентских выборах в Армении блок Пашиняна "Мой шаг" по итогам подсчета данных с 100% избирательных участков получил 70,43% голосов.