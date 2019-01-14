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Пашинян назначен премьер-министром Армении

Новости » Политика    14.01.2019 - 11:11
Пашинян назначен премьер-министром Армении
Фото: Никол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)

Указ о назначении Пашиняна премьером сегодня подписал президент Армении

Никол Пашинян сегодня, 14 января 2019 года, назначен премьер-министром Армении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Как сообщается, указ о назначении Пашиняна премьером сегодня подписал президент Армении Армен Саркисян.

"Указ подписан на основании ч.1 статьи 149 Конституции. В соответствии с этой статьей, премьер-министр не избирается парламентом, а назначается президентом", - говорится в сообщении.

Напомним, Пашинян ранее возглавлял правительство Армении. Вместе с тем, в октябре прошлого года Пашинян объявил об отставке. По словам Пашиняна, на этот шаг он пошел, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы. В конце октября на специальном заседании Национальное Собрание Армении не избрало Пашиняна премьер-министром страны, его кандидатуру не поддержали и в ноябре. Согласно Конституции Армении, парламент был распущен, поскольку дважды не избрал главу правительства.

Как сообщалось, на досрочных парламентских выборах в Армении блок Пашиняна "Мой шаг" по итогам подсчета данных со 100% избирательных участков получил 70,43% голосов.

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