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Прем'єр Вірменії поздоровив Зеленського українською

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 01:08
Прем'єр Вірменії поздоровив Зеленського українською
Фото: Нікол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)

Пашинян сподівається на новий рівень стосунків з Україною

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поздоровив Володимира Зеленського з обранням президентом на виборах 2019 в Україні. Про це він написав українською у Twitter.

Пашинян побажав Зеленському успіхів і висловив впевненість, що на посаді президента він докладе усіх зусиль, щоб дружні стосунки між Вірменією та Україною набули нового рівня та слугували обом народам.

Прем'єр Вірменії поздоровив Зеленського українською

Прем'єр Вірменії поздоровив Зеленського українською

Нагадаємо, за даними екзит-полів, у другому турі президентських виборів, які відбулися в Україні 21 квітня 2019 року, Володимир Зеленський набрав 73% голосів, Петро Порошенко набрав близько 27%.

Президент України Петро Порошенко вже визнав після публікації результатів екзит-полів свою поразку і привітав Володимира Зеленського з перемогою.

Як повідомляло РБК-Україна, Нікол Пашинян у січні 2019 року був призначений прем'єр-міністром Вірменії. Указ підписав президент Вірменії Армен Саркісян. На дострокових парламентських виборах у Вірменії блок Пашиняна "Мій крок" за підсумками підрахунку даних з 100% виборчих дільниць отримав 70,43% голосів.

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