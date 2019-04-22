Прем'єр Вірменії поздоровив Зеленського українською

Фото: Нікол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)

Пашинян сподівається на новий рівень стосунків з Україною

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поздоровив Володимира Зеленського з обранням президентом на виборах 2019 в Україні. Про це він написав українською у Twitter.

Пашинян побажав Зеленському успіхів і висловив впевненість, що на посаді президента він докладе усіх зусиль, щоб дружні стосунки між Вірменією та Україною набули нового рівня та слугували обом народам.

Нагадаємо, за даними екзит-полів, у другому турі президентських виборів, які відбулися в Україні 21 квітня 2019 року, Володимир Зеленський набрав 73% голосів, Петро Порошенко набрав близько 27%.

Президент України Петро Порошенко вже визнав після публікації результатів екзит-полів свою поразку і привітав Володимира Зеленського з перемогою.

Як повідомляло РБК-Україна, Нікол Пашинян у січні 2019 року був призначений прем'єр-міністром Вірменії. Указ підписав президент Вірменії Армен Саркісян. На дострокових парламентських виборах у Вірменії блок Пашиняна "Мій крок" за підсумками підрахунку даних з 100% виборчих дільниць отримав 70,43% голосів.