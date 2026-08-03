Прем'єр Угорщини попередив про надзвичайно складні дні через зупинку АЕС

Угорщину чекають надзвичайно складні пʼять днів - пересихання Дунаю змушує єдину атомну електростанцію країни вперше за понад чотири десятиліття зупинитись, а попереду ще й нова хвиля спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Станом на 21:37 за київським часом атомна станція Пакш потужністю 2 гігавати, яка забезпечує близько половини електроенергії країни, працювала лише на трохи більше 10% потужності через те, що рівень Дунаю, воду якого станція використовує для охолодження, впав до рекордного мінімуму.

"Ми стоїмо перед найскладнішими п'ятьма днями попереду. Завтра станція Пакш не генеруватиме електроенергію, а попереду найспекотніші дні з температурою 40 градусів", - заявив прем'єр-міністр Петер Мадяр у відеозверненні у Facebook.

За його словами, енергомережа, комунальні служби та самі мешканці опиняться під величезним навантаженням. Станція, що працює на чотирьох реакторах російського виробництва, може простояти без роботи кілька тижнів. Пізніше Мадяр уточнив, що рішення про момент зупинки ухвалить керівництво станції відповідно до суворого протоколу безпеки.

Прем'єр повідомив, що добровільне скорочення споживання електроенергії домогосподарствами та понад 300 компаніями після звернення уряду вже знизило попит на 400 МВт, дещо послабивши тиск на мережу.

"Наразі немає потреби в обов'язкових обмеженнях споживання електроенергії для компаній", - сказав Мадяр, додавши, що уряд може ввести такі обмеження вже з понеділка, якщо буде потрібно.

Міністр енергетики Іштван Капітань повідомив, що серед компаній, які скорочують споживання електроенергії, - угорська енергетична група MOL, південнокорейський виробник батарей Samsung SDI, преміальний бренд Volkswagen Audi та японський постачальник автозапчастин Denso.

Падіння рівня води також порушило судноплавство й туризм в Угорщині та спричинило обмеження на використання води у понад 100 містах та селах, зокрема на околицях Будапешта.

За оцінкою заступника голови партії Мадяра "Тиса" Марка Раднаї, криза може коштувати Угорщині 100-200 мільярдів форинтів (315-630 мільйонів доларів) через стрімке зростання цін на імпортовану електроенергію.