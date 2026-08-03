Премьер Венгрии предупредил о чрезвычайно сложных днях из-за остановки АЭС

Венгрию ждут чрезвычайно сложные пять дней - пересыхание Дуная заставляет единую атомную электростанцию страны впервые за четыре десятилетия остановиться, а впереди еще и новая волна жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По состоянию на 21:37 по киевскому времени атомная станция Пакш мощностью 2 гигаватта, обеспечивающая около половины электроэнергии страны, работала лишь на чуть более 10% мощности из-за того, что уровень Дуная, воду которого использует станция для охлаждения, упал до рекордного минимума.

"Мы стоим перед самыми сложными пятью днями впереди. Завтра станция Пакш не будет генерировать электроэнергию, а впереди самые жаркие дни с температурой 40 градусов", - заявил премьер-министр Петер Мадяр в видеообращении в Facebook.

По его словам, энергосеть, коммунальные службы и сами жильцы окажутся под огромной нагрузкой. Станция, работающая на четырех реакторах российского производства, может простоять без работы несколько недель. Позже Мадяр уточнил, что решение о моменте остановки примет руководство станции в соответствии со строгим протоколом безопасности.

Премьер сообщил, что добровольное сокращение потребления электроэнергии домохозяйствами и свыше 300 компаний после обращения правительства уже снизило спрос на 400 МВт, несколько ослабив давление на сеть.

"Пока нет нужды в обязательных ограничениях потребления электроэнергии для компаний", - сказал Мадяр, добавив, что правительство может ввести такие ограничения уже с понедельника, если потребуется.

Министр энергетики Иштван Капитан сообщил, что среди компаний, сокращающих потребление электроэнергии, - венгерская энергетическая группа MOL, южнокорейский производитель батарей Samsung SDI, премиальный бренд Volkswagen Audi и японский поставщик автозапчастей Denso.

Падение уровня воды также нарушило судоходство и туризм в Венгрии и привело к ограничению использования воды в более чем 100 городах и селах, в частности на окраинах Будапешта.

По оценке заместителя председателя партии Мадяра "Тиса" Марка Радная, кризис может стоить Венгрии 100-200 миллиардов форинтов (315-630 миллионов долларов) из-за стремительного роста цен на импортируемую электроэнергию.