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Премьер Венгрии предупредил о чрезвычайно сложных днях из-за остановки АЭС

01:30 03.08.2026 Пн
2 мин
Причина - рекордно низкий уровень воды в Дунае, который продолжает падать
aimg Екатерина Коваль
Премьер Венгрии предупредил о чрезвычайно сложных днях из-за остановки АЭС Фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадяр (Getty Images)
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Венгрию ждут чрезвычайно сложные пять дней - пересыхание Дуная заставляет единую атомную электростанцию страны впервые за четыре десятилетия остановиться, а впереди еще и новая волна жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По состоянию на 21:37 по киевскому времени атомная станция Пакш мощностью 2 гигаватта, обеспечивающая около половины электроэнергии страны, работала лишь на чуть более 10% мощности из-за того, что уровень Дуная, воду которого использует станция для охлаждения, упал до рекордного минимума.

"Мы стоим перед самыми сложными пятью днями впереди. Завтра станция Пакш не будет генерировать электроэнергию, а впереди самые жаркие дни с температурой 40 градусов", - заявил премьер-министр Петер Мадяр в видеообращении в Facebook.

По его словам, энергосеть, коммунальные службы и сами жильцы окажутся под огромной нагрузкой. Станция, работающая на четырех реакторах российского производства, может простоять без работы несколько недель. Позже Мадяр уточнил, что решение о моменте остановки примет руководство станции в соответствии со строгим протоколом безопасности.

Премьер сообщил, что добровольное сокращение потребления электроэнергии домохозяйствами и свыше 300 компаний после обращения правительства уже снизило спрос на 400 МВт, несколько ослабив давление на сеть.

"Пока нет нужды в обязательных ограничениях потребления электроэнергии для компаний", - сказал Мадяр, добавив, что правительство может ввести такие ограничения уже с понедельника, если потребуется.

Министр энергетики Иштван Капитан сообщил, что среди компаний, сокращающих потребление электроэнергии, - венгерская энергетическая группа MOL, южнокорейский производитель батарей Samsung SDI, премиальный бренд Volkswagen Audi и японский поставщик автозапчастей Denso.

Падение уровня воды также нарушило судоходство и туризм в Венгрии и привело к ограничению использования воды в более чем 100 городах и селах, в частности на окраинах Будапешта.

По оценке заместителя председателя партии Мадяра "Тиса" Марка Радная, кризис может стоить Венгрии 100-200 миллиардов форинтов (315-630 миллионов долларов) из-за стремительного роста цен на импортируемую электроэнергию.

Напомним, об этом кризисе предупреждали еще накануне - в Венгрии должны были остановить единую АЭС, и стране прогнозировали энергетический кризис, которого не было более 40 лет.

Жара бьет не только по Венгрии - из-за аномальной жары с 3 августа Украина также может столкнуться с ростом потребления электроэнергии сразу на целый гигаватт.

Подобные проблемы уже фиксировали и в других странах - Грузия второй раз за двое суток пережила масштабный блекаут, без света остались Тбилиси и большие города, а метро, водоснабжение и транспорт работали с перебоями.

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