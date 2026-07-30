Графіки відключення світла можуть повернутися, в Україну йде аномальна спека

Через аномальну спеку наступного тижня Україна може зіткнутися зі зростанням споживання електроенергії одразу на цілий гігават.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Що обговорили на нараді з енергетиками

На нараді з керівництвом "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Нафтогазу" та НКРЕКП обговорили, як утримати баланс в енергосистемі під час пікового навантаження.

Ситуацію ускладнює те, що на цей же період припадають планові ремонти на генеруючих потужностях.

Які заходи вже вживають

Міненерго доручило вжити кілька кроків для стабільної роботи мережі:

скоригували графіки ремонтів на об'єктах генерації, зокрема на енергоблоках атомних станцій;

готують рішення про збільшення обсягів імпорту електроенергії та стимулюють бізнес купувати імпортований струм для власних потреб;

максимально задіють доступну генерацію всередині країни - передусім додаткову газову та наявні потужності теплових станцій.

"Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі", - зазначив Денис Шмигаль.

Чи можливі обмеження для бізнесу

Водночас "Укренерго" готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, якщо навантаження на мережу виявиться критичним.

Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію у пікові години - з 16:00 до 23:00.

Ще у червні цього року стало відомо, що зловмисники з території Росії масово розсилають фейкові листи нібито від "Укренерго".