Прем'єр Японії зустрівся з Байденом і пообіцяв рішучу підтримку України

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що офіційний Токіо розглядає ситуацію в Україні як власну проблему і готовий продовжити жорсткі санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну з президентом США Джо Байденом прес-конференцію в Білому домі в середу, 10 квітня.

"Щодо агресії РФ проти України, якщо виходити з визнання того, що сьогоднішня ситуація в Україні може завтра повторитися у Східній Азії, та якщо сприймати це питання як нашу власну проблему для Японії, я висловив рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії, а також непохитну підтримку України", - сказав Кісіда.

Він також висловив готовність підтримувати тісне партнерство з країнами, які мають спільні підходи у цьому питанні.

Президент США Джо Байден, зі свого боку, відзначив особисту роль прем’єр-міністра Японії, який з самого початку засудив вторгнення Росії та зробив кроки на підтримку України.