Премьер Японии встретился с Байденом и пообещал решительную поддержку Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что официальный Токио рассматривает ситуацию в Украине как собственную проблему и готов продолжить жесткие санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную с президентом США Джо Байденом пресс-конференцию в Белом доме в среду, 10 апреля.
"Касательно агрессии РФ против Украины, если исходить из признания того, что сегодняшняя ситуация в Украине может завтра повториться в Восточной Азии, и, если воспринимать этот вопрос как нашу собственную проблему для Японии, я выразил решимость продолжать строгие санкции против России, а также непоколебимую поддержку Украины", - сказал Кисида.
Он также выразил готовность поддерживать тесное партнерство со странами, которые имеют общие подходы в этом вопросе.
Президент США Джо Байден, со своей стороны, отметил личную роль премьер-министра Японии, который с самого начала осудил вторжение России и сделал шаги в поддержку Украины.
Сотрудничество Японии с Украиной
Напомним, в начале апреля Украина получила от правительства Японии 118 млн долларов на безвозвратной основе.
Японское правительство из-за ситуации в Украине запретило экспорт в Россию ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.
На днях Фумио Кисида заявил, что события на международной арене подталкивают мир и Японию к решительным и неожиданным действиям. В частности Токио решило фундаментально укрепить свой оборонный потенциал.
Между тем США, Великобритания и Австралия хотят привлечь Японию для противодействия влиянию Китая.
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