Прем'єр Японії має намір відвідати Україну та зустрітися із Зеленським, але є умова

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида може відвідати Україну для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, якщо вдасться дотриматися всіх заходів безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

"На даний момент нічого не вирішено, але ми розглянемо всі варіанти, чи можна відвідати Україну залежно від різних обставин", - заявив Кишида на засіданні парламенту після того, як депутат від правлячої партії закликав прем'єра наслідувати приклад лідерів інших країн, які вже побували у Києві.

Лідери Британії, Канади, Франції, Німеччини та Італії вже відвідали Україну з початку війни. У грудні минулого року президент США Джо Байден також провів зустріч із Зеленським у Вашингтоні.

Кішида дуже хотів відвідати Україну як голову майбутнього саміту G7, але представник японського уряду сказав, що організувати його візит поки що складно з міркувань безпеки.