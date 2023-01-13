Прем'єр-міністри Канади та Японії мають намір посилити співпрацю G7 для допомоги Україні

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися, що країни сприятимуть співпраці "Великої сімки" з метою підтримки України у війні з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

Прем'єр-міністри під час зустрічі також обговорили японські пріоритети під час головування у G7 та важливість подальшої координації у рамках G7 для підтримки заснованої на правилах міжнародної системи на тлі нових глобальних викликів.

Також дві країни-учасники "Великої сімки" мають намір підтримувати тісне співробітництво між членами G7 з метою засудження російської невиправданої та незаконної агресії проти України та захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Зазначається, що політики також поділилися занепокоєннями щодо ширшого глобального впливу російської військової агресії проти України з огляду на зростання цін на продовольство, пальне та добрива.

"Вони пообіцяли спільно працювати, у тому числі разом із партнерами з G7, над знаходженням шляхів пом'якшення цього впливу, особливо на найбільш вразливих людей", - зазначили в офісі прем'єр-міністра Канади.