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Японія може стати лідером з формування фонду відбудови України, - посол

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Неділя 15 січня 2023 06:45
Японія може стати лідером з формування фонду відбудови України, - посол Фото: Сергій Корсунський, посол України у Японії (japan.mfa.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Японія, яка у 2023 році головує у "Групі Семи", може відіграти ключову роль у формуванні фонду післявоєнної відбудови України.

Про це заявив надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю дипломата "Голосу Америки".

Він нагадав, що Японія вже надала Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів, і зазначив, що Країна сонця, що сходить відіграє ключову роль у МВФ, Світовому банку та міжнародних фінансових інституціях, а також Токіо концентрується на гуманітарному аспекті.

"Японія любить працювати через міжнародні організації та значну частину допомоги надали через структури ООН. З останнього - 95 мільйонів на програму розвитку ООН для відбудови знищеної інфраструктури на звільнених територіях. Японія також бере активну участь в ініціативі президента України Grain for Peace і профінансувала 14 мільйонів постачання українського зерна в Африку.", - сказав посол.

Корсунський додав, що Японія цього року головує у "Групі Семи", і "ми розраховуємо, що Японія стане лідером по формуванню фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де, я думаю, Японія відіграє ключову роль"

За словами посла, у всіх найбільших компаніях Японії створено спеціальні робочі групи та підрозділи, які займаються вивченням питання відновлення України.

"А Японія - це швидкісні потяги, це мости, шляхопроводи, інфраструктура, надсучасне виробництво автомобілів, і металургія. Я вірю в те, що саме по таких масштабних проектах Японія відіграватиме ключову роль", - сказав дипломат.

Раніше в січні повідомлялося, що Японія виділила Україні 95 мільйонів доларів допомоги, і ці кошти витратять на відновлення критично важливої інфраструктури та зміцнення громадянського суспільства.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися посилити співпрацю G7 для допомоги Україні.

Додамо, що 14 січня глава уряду Японії під час візиту до Вашингтона заявив, що результат війни РФ проти України може визначити майбутнє Азії.

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