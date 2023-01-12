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Японія виділила Україні майже 100 млн доларів допомоги: на що витратять гроші

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Україна, Четвер 12 січня 2023 20:38
Японія виділила Україні майже 100 млн доларів допомоги: на що витратять гроші Фото: Японія виділила Україні майже 100 млн доларів допомоги (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Японія виділила Україні 95 млн доларів допомоги. Ці кошти витратять на відновлення критично важливої інфраструктури та зміцнення громадянського суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Дякую партнерам з Японії та ООН за підтримку. Розраховуємо, що будемо тільки поглиблювати її, зокрема в питанні відновлення критичної інфраструктури. Бачимо розуміння партнерів, що допомога якраз в цьому питанні є нагальною та життєво важливою для України", - заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За його словами, програма допомоги України зосереджена на п’яти ключових сферах:

  • посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею;
  • підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу;
  • відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому;
  • підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;
  • зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

Раніше, у квітні 2022 року, Японія вже виділила 4,5 мільйонів доларів для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.

Нагадаємо, що Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса підтвердили свою підтримку України, яка протистоїть повномасштабній військовій агресії з боку РФ.

Японія та Франція працюватимуть разом, щоб якнайшвидше допомогти Україні впоратися з наслідками російського повномасштабного вторгнення.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда думає над візитом в Україну після запрошення президента Володимира Зеленського. Однак, це буде залежати від "різних обставин".

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