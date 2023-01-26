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Премьер Японии намерен посетить Украину и встретиться с Зеленским, но есть условие

Фото: премьер-министр Японии Фуми Кишида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Японии Фумио Кишида может посетить Украину для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, если удастся соблюсти все меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

"На данный момент ничего не решено, но мы рассмотрим все варианты, можно ли посетить Украину в зависимости от различных обстоятельств", - заявил Кишида на заседании парламента после того, как депутат от правящей партии призвал премьера последовать примеру лидеров других стран, которые уже побывали в Киеве.

Лидеры Британии, Канады, Франции, Германии и Италии уже посетили Украину с начала войны. В декабре прошлого года президент США Джо Байден также провел встречу с Зеленским в Вашингтоне.

Кишида очень хотел посетить Украину в качестве председателя предстоящего саммита G7, но представитель японского правительства сказал, что организовать его визит пока сложно по соображениям безопасности.

Ранее посол Украины в Японии заявил, что страна, которая в 2023 году председательствует в "Группе Семи", может сыграть ключевую роль в формировании фонда послевоенного восстановления Украины.

Ранее в январе сообщалось, что Япония выделила Украине 95 миллионов долларов помощи, и средства эти потратят на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление гражданского общества.

Напомним, на днях премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились усилить сотрудничество G7 для помощи Украине.

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