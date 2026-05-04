Прем'єр Польщі розкритикував пропозицію РФ про перемир'я на 9 травня

00:47 04.05.2026 Пн
2 хв
Туск категорично відмовився тиснути на президента України
aimg Катерина Коваль
Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава не підтримує пропозицію Росії про одноденне перемир'я на 9 травня. За його словами, це не крок до миру, а політичний жест заради проведення параду в Москві. Переконувати Зеленського погоджуватися на такі умови він не буде.

"Це абсурд"

Туск зробив заяву напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. За його словами, сигнал із Москви зводиться до одноденної паузи виключно для того, щоб у Росії відбувся парад.

"Це абсурд. Я жодним чином не буду переконувати президента Зеленського погоджуватися на такі пропозиції", - заявив польський прем'єр.

Що таке справжнє перемир'я

Туск наголосив: Польща підтримує лише ті ініціативи, які можуть стати початком реальних мирних переговорів.

Справжнє припинення вогню не має бути символічним або прив'язаним до конкретних дат - воно повинне стати основою довгострокового мирного процесу.

Питання ймовірного перемир’я до 9 травня останнім часом активно обговорювалося в інформаційному просторі. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що російська ініціатива не спрямована на досягнення миру, а зумовлена неспроможністю Кремля гарантувати безпеку навіть у Москві.

У Кремлі заявили, що остаточне рішення про припинення вогню має ухвалити особисто Володимир Путін, однак жодних чітких дат чи умов так і не було названо.

Українська сторона, своєю чергою, планує з’ясувати деталі цієї пропозиції в команди президента США. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий до миру, але не прийме тактичних маніпуляцій та ілюзій з боку ворога.

