Прем'єр Польщі розкритикував пропозицію РФ про перемир'я на 9 травня

"Це абсурд"

Туск зробив заяву напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. За його словами, сигнал із Москви зводиться до одноденної паузи виключно для того, щоб у Росії відбувся парад.

"Це абсурд. Я жодним чином не буду переконувати президента Зеленського погоджуватися на такі пропозиції", - заявив польський прем'єр.

Що таке справжнє перемир'я

Туск наголосив: Польща підтримує лише ті ініціативи, які можуть стати початком реальних мирних переговорів.

Справжнє припинення вогню не має бути символічним або прив'язаним до конкретних дат - воно повинне стати основою довгострокового мирного процесу.