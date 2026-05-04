Премьер Польши раскритиковал предложение РФ о перемирии на 9 мая

"Это абсурд"

Туск сделал заявление накануне саммита Европейского политического сообщества в Ереване. По его словам, сигнал из Москвы сводится к однодневной паузе исключительно для того, чтобы в России состоялся парад.

"Это абсурд. Я никоим образом не буду убеждать президента Зеленского соглашаться на такие предложения", - заявил польский премьер.

Что такое настоящее перемирие

Туск подчеркнул: Польша поддерживает только те инициативы, которые могут стать началом реальных мирных переговоров.

Настоящее прекращение огня не должно быть символическим или привязанным к конкретным датам - оно должно стать основой долгосрочного мирного процесса.