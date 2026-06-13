Премьер Пакистана заявил о подписании соглашения США-Иран в течение суток

Стороны приблизились к финализации мирного соглашения, Пакистан готовится к его электронному подписанию в течение следующих суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в соцсети X .

Премьер Пакистана сообщил, что стороны находятся на финальном этапе согласования документа, а подписание должно состояться дистанционно.

"Мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Финализация, вероятно, ожидается в течение следующих 24 часов, и Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого", - написал Шариф.

По его словам, на следующей неделе стороны проведут переговоры на техническом уровне.

Шариф поблагодарил США и Иран за "постоянную преданность во время переговоров", а также "братьев в регионе" за поддержку посреднических усилий.

"Мы уверены, что это историческое мирное соглашение станет прочной основой для длительного мира", - подытожил премьер Пакистана.