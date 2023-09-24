Прем'єр-міністр Косово каже, що переговори з Сербією зайшли в глухий кут

Остання зустріч Курті та президента Сербії Александра Вучича відбулась 14 вересня. Косівський прем'єр назвав її "фіаско" та заявив, що спецпредставник ЄС

Конфлікт Косово і Сербії

Сербія не визнає незалежність Косово, тож відносини між країнами перебувають у напрузі, інколи ескалуючись. Так, наприкінці весни в північних муніципалітетах, де проживає багато етнічних сербів, пройшли проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тож перемогу здобули етнічні албанці. Це призвело до масових заворушень та зіткнень із поліцією Косова.

Додамо, що після цього президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова. НАТО направила до регіону миротворців, проте близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. Згодом кількість військовослужбовців НАТО в регіоні збільшила до 4500 осіб.

Нагадаємо також, що прем'єр-міністр Косово Альбін Курті назвав умови для проведення перевиборів, щоб знизити напругу в регіоні, а також заявив у серпні, що влада зменшить на 25% кількість поліції в регіоні для деескалації.

1 червня президенти Косово та Сербії провели коротку зустріч за участі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона, однак досі напруження не спало.

А сьогодні прем'єр Косова Альбін Курті заявив про проведення силової операції проти щонайменше 30 озброєних людей після нападу на правоохоронців. Він звинуватив Сербію за організацію цих дій.

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