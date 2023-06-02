За участі Макрона та Шольца: президенти Сербії та Косово провели переговори

Після зіткнень на півночі Косово між етнічними сербами та місцевою поліцією, президенти провели переговори щодо врегулювання політичної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Османі та Вучич провели коротку зустріч за участі канцлера Шольца та президента Макрона, 1 червня, на полях саміту Європейського політичного співтовариства у Молдові.

Вучич заявив, що влада Косово повинна відкликати "передбачуваних мерів" з півночі та заявив, що косовські спецпідрозділи поліції знаходяться там незаконно.

"Сербія докладе всіх зусиль для деескалації ситуації, а це означає, що ми намагатимемося переконати сербів просуватись спокійно та мирно", - зазначив Вучич.

Османі заявила, що Белград намагається дестабілізувати Косово та водночас висловила готовність провести нові вибори на півночі за частю сербів, якщо вони будуть ініційовані законно.

Також, вона звинували Вучича у підтримці злочинних угруповань на півночі Косово

Заворушення на півночі Косово, які передували переговорам

Десятки косовських сербів влаштували мітинги та намагалисья не допустити до виконання своїх обов'язків нових мерів-албанців, які були обрані на останніх виборах в муніципалітети. Вони заявили, що вважають їх нелегітимними.