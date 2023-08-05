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Конфлікт на півночі Косово: влада зменшить кількість поліцїі в регіоні для деескалації

Новость на русском →
Косово, Субота 05 серпня 2023 02:49
Конфлікт на півночі Косово: влада зменшить кількість поліцїі в регіоні для деескалації Фото: прем’єр-міністр Косова Альбін Курті (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що після оцінки безпекової ситуації уряд прийняв рішення про 25% скорочення присутності поліції у північних муніципалітетах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovapress.

Глава уряду заявив, що відповідне рішення ухвалили після зустрічі поліції із представниками міжнародних сил НАТО в Косово (KFOR) та цивільною місією Євросоюзу EULEX.

"Верховенство права та громадський порядок підтримуються все краще. Вже близько півтора місяця у нас не було значних інцидентів чи насильницьких протестів. Ми дякуємо поліції та громадянам без винятку за співпрацю та коректність", - сказав Курті.

У KFOR зазначили, що це рішення є важливим кроком до зниження напруженості в регіоні та сприяє діалогу.

Конфлікт на півночі Косово

В північних муніципалітетах країни проживає близько 50 тисяч етнічних сербів. Наприкінці весни там відбулись проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тому перемогу здобули етнічні албанці. Це спричинило масові заворушення та сутички з поліцією Косова.

У зв'язку із цим Президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова. НАТО направив у регіон миротворців, однак близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. Згодом к-ть військовослужбовців Північноатлантичного Алянсу в регіоні збільшили до 4500 осіб.

Прем’єр-міністр Косова назвав умови для проведення перевиборів, щоб знизити напругу в регіоні.

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