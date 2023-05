Вучич наказав армії терміново висуватись у бік Косова: у чому причина

"Президент Сербії та головнокомандувач Збройних сил Олександр Вучич підписали наказ про підвищення боєздатності частин ЗС Сербії до вищого ступеня", - йдеться у повідомленні.

Він наказав їм терміново висуватися у напрямку адміністративної лінії з Косово та Метохією.

Вучич зважився на цей крок через заворушення між спеціальною косовською поліцією та сербами у Звечані, Зубін-Потоці та Лепосавичі. Також президент Сербії попросив НАТО вплинути на вирішення цієї ситуації.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що ситуація в Косово та Метохії драматична і додав, що Пріштіна рухається у бік ескалації.

Clashes between members of the Kosovo special forces and Serbian officers of community self-government bodies took place today in the north of Kosovo, RTS TV channel. pic.twitter.com/Qtl2CMONa7