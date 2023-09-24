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Премьер-министр Косово говорит, что переговоры с Сербией зашли в тупик

Фото: премьер-министр Косово Альбин Курти (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Переговоры о нормализации отношений между Косово и Сербией зашли в тупик.

Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Последняя встреча Курти и президента Сербии Александра Вучича прошла 14 сентября. Косовский премьер назвал ее "фиаско" и заявил, что спецпредставитель ЕС

Конфликт Косово и Сербии

Сербия не признает независимость Косово, так что отношения между странами находятся в напряжении, иногда эскалируясь. Так, в конце весны в северных муниципалитетах, где проживают многие этнические сербы, прошли промежуточные выборы мэров. Местные сербы проигнорировали их, так что победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией Косово.

Добавим, что после этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово . НАТО направила в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. Впоследствии количество военнослужащих НАТО в регионе увеличило до 4500 человек.

Напомним также, что премьер-министр Косово Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов, чтобы снизить напряжение в регионе, а также заявил в августе, что власти уменьшит на 25% количество полиции в регионе для деэскалации.

1 июня президенты Косово и Сербии провели короткую встречу с участием канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, однако до сих пор напряжения не спало.

А сегодня премьер Косово Альбин Курти заявил о проведении силовой операции против, по меньшей мере, 30 вооруженных людей после нападения на правоохранителей. Он обвинил Сербию в организации этих действий.

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