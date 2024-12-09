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Прем’єр-міністр Естонії Міхал прибув до Києва

Фото: Крістен Міхал, прем'єр-міністр Естонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови естонського уряду.

За словами Міхала, під час візиту він планує зустрітись з Зеленським, українським колегою Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. 

Фото: Крістен Міхал, прем'єр-міністр Естонії (x.com/kristenmichalpm)

"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України - це перемога Європи, США та всього демократичного світу", - заявив він. 

Окремо додамо й те, що сьогодні, 9 грудня, до Києва з неанонсованим візитом прибув кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц.

Широкий спектр питань 

Як розповів Шмигаль, під час зустрічі з Міхалом було обговорено широкий спектр питань: 

  • безпека й оборона. Україна готова співпрацювати в питанні приєднання до Об’єднаних експедиційних сил в Нордично-Балтійському регіоні;
  • відбудова України; 
  • енергетика. Обговорено передачу у 2025 році Україні двох енергоблоків;
  • боротьба за справедливий мир; 
  • євроінтеграція. 

Підтримка Естонії України 

Естонія з початку повномасштабної війни надала Україні значну підтримку, яка включає фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Наприклад, нещодавно Таллінн заявив про новий пакет допомоги Києву, який включає як техніку, так і боєприпаси.

Як відзначав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, Європа повинна бути готова спрямувати військові сили в Україну, щоб підтримати можливу мирну угоду між Києвом і Москвою. 

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