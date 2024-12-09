Прем’єр-міністр Естонії Міхал прибув до Києва

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови естонського уряду.
За словами Міхала, під час візиту він планує зустрітись з Зеленським, українським колегою Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Фото: Крістен Міхал, прем'єр-міністр Естонії (x.com/kristenmichalpm)
"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України - це перемога Європи, США та всього демократичного світу", - заявив він.
Окремо додамо й те, що сьогодні, 9 грудня, до Києва з неанонсованим візитом прибув кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц.
Як розповів Шмигаль, під час зустрічі з Міхалом було обговорено широкий спектр питань:
Естонія з початку повномасштабної війни надала Україні значну підтримку, яка включає фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Наприклад, нещодавно Таллінн заявив про новий пакет допомоги Києву, який включає як техніку, так і боєприпаси.
Як відзначав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, Європа повинна бути готова спрямувати військові сили в Україну, щоб підтримати можливу мирну угоду між Києвом і Москвою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.