Прем’єр-міністр Естонії Міхал прибув до Києва

За словами Міхала, під час візиту він планує зустрітись з Зеленським, українським колегою Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Фото: Крістен Міхал, прем'єр-міністр Естонії (x.com/kristenmichalpm)

"Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України - це перемога Європи, США та всього демократичного світу", - заявив він.

Окремо додамо й те, що сьогодні, 9 грудня, до Києва з неанонсованим візитом прибув кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц.

Широкий спектр питань

Як розповів Шмигаль, під час зустрічі з Міхалом було обговорено широкий спектр питань:

безпека й оборона. Україна готова співпрацювати в питанні приєднання до Об’єднаних експедиційних сил в Нордично-Балтійському регіоні;

відбудова України;

енергетика. Обговорено передачу у 2025 році Україні двох енергоблоків;

боротьба за справедливий мир;

євроінтеграція.

Підтримка Естонії України

Естонія з початку повномасштабної війни надала Україні значну підтримку, яка включає фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Наприклад, нещодавно Таллінн заявив про новий пакет допомоги Києву, який включає як техніку, так і боєприпаси.

Як відзначав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, Європа повинна бути готова спрямувати військові сили в Україну, щоб підтримати можливу мирну угоду між Києвом і Москвою.