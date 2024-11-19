Європа має бути готова направити військові сили в Україну, - глава МЗС Естонії

Європа має бути готова спрямувати військові сили в Україну, щоб підтримати можливу мирну угоду між Києвом і Москвою, якщо її запропонує Дональд Трамп. Надійною гарантією безпеки для України залишається членство в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, це означає, що буде встановлено справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО. Але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму [гарантій] у сенсі "чобіт на землі", - зазначив міністр.

Перемога Трампа на виборах у США викликала побоювання, що він може нав'язати Україні угоду, вигідну Москві, пригрозивши припинити американську військову допомогу. Це прискорило обговорення серед європейських союзників України про способи підтримки країни в умовах можливої зміни позицій Вашингтона.

Цахкна підкреслює, що Європі буде "дуже складно" надати Україні гарантії безпеки без участі США, особливо якщо це може втягнути НАТО в пряме зіткнення з Росією. Однак Естонія наполягає на активізації європейських зусиль.

"У Великої Британії є можливість і вся відповідальність узяти на себе лідерство у зміцненні безпеки України, а Польща вже відіграє дуже активну роль", - сказав міністр.

Естонія, яка витрачає на оборону 3,4% ВВП, також закликає НАТО збільшити мінімальні витрати до 2,5%.

"Що у нас є, так це гроші. У нас багато грошей. Я не вірю урядам, які кажуть, що не можуть просити більше у свого народу", - додав Цахкна, зазначивши, що Європа повинна інвестувати в розширення оборонного потенціалу.

Міністр підкреслив, що доля України визначає архітектуру безпеки всієї Європи.

"Зараз Україна - це перша лінія оборони НАТО", - підсумував він.