Премьер-министр Эстонии Михал прибыл в Киев

По словам Михала, во время визита он планирует встретиться с Зеленским, украинским коллегой Денисом Шмыгалем и главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Фото: Кристен Михал, премьер-министр Эстонии (x.com/kristenmichalpm)

"Поддержка Украины до победы будет оставаться приоритетом Эстонии, мы не пойдем ни на какие уступки. Победа Украины - это победа Европы, США и всего демократического мира", - заявил он.

Отдельно добавим и то, что сегодня, 9 декабря, в Киев с неанонсированным визитом прибыл кандидат на должность канцлера Германии от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц.

Поддержка Эстонии Украины

Эстония с начала полномасштабной войны оказала Украине значительную поддержку, которая включает финансовую, гуманитарную и военную помощь. Например, недавно Таллинн заявил о новом пакете помощи Киеву, который включает как технику, так и боеприпасы.

Как отмечал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, Европа должна быть готова направить военные силы в Украину, чтобы поддержать возможное мирное соглашение между Киевом и Москвой.