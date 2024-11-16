В Естонії оголосили про новий пакет допомоги для України: що відомо

Фото: в Естонії оголосили про новий пакет допомоги для України 16 листопада (Getty Images)

В Естонії оголоси про новий пакет допомоги для України. Таллінн підтримує Київ боєприпасами та іншою технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Естонії.

Так, Кабмін Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу включає як техніку, так і боєприпаси. "Невдовзі виповниться 1000 днів, як Україна змогла відстояти свою свободу від непереборного агресора. Україна продовжує потребувати допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе. Цього разу пакет допомоги зібраний із резервів наших сил оборони з урахуванням потреб України, і таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії", - сказав Певкур. Що входить в пакет допомоги? Останній пакет допомоги включає військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні види боєприпасів. "Цей пакет допомоги не останній, і найближчим часом ми відкриємо конкурсну щорічну підтримку естонських компаній, яка дозволить Україні допомагати продукцією естонського ОПК. Окрім допомоги Україні, це також підтримує власну економіку та безпеку Естонії", - зазначив міністр.