Слідом за Шольцом. До Києва прибув кандидат у канцлери Німеччини Мерц

До Києва з неанонсованим візитом прибув кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц. Лише минулого тижня Україну відвідував чинний голова німецького уряду Олаф Шольц .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити. Сьогодні я відвідав Київ, щоб з'ясувати, яка ситуація в Україні і де ми можемо надати підтримку", - написав Мерц у своєму Twitter-акаунті.

Зазначається, що Мерц прибув до Києва спеціальним потягом ще вранці. Плани щодо його візиту тримались в таємниці з міркувань безпеки.

"Якщо наша підтримка України послабиться, то ця війна триватиме довше. Якщо наша підтримка України буде послідовною, то ця війна закінчиться швидше", - заявив Мерц після прибуття та додав, що очікує на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Додамо, що це другий візит Мерца до України від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією (РФ).

Вибори у Німеччині

На початку листопада у Німеччині розпалась правляча коаліція після звільнення голови Міністерства фінансів Крістіана Лінднера. Вже 8 листопада президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив міністрам документи про звільнення.

Після цього Шольц заявив про готовність винести на розгляд Бундестагу питання вотуму довіри.

Через деякий час Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно висунула Шольца своїм основним кандидатом на пост канцлера в рамках майбутніх федеральних виборів.