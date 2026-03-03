Ізраїль ввів війська у Ліван та назвав мету наступу

Армія Ізраїлю ввела війська у Ліван, та поступово знищує військову інфраструктуру "Хезболли". Мета наступу – захистити прикордонні громади на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення армії Ізраїлю та Times of Israel .

"Щоб запобігти можливості прямого вогню по ізраїльських громадах, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та я дозволили Армії оборони Ізраїлю просуватися в Лівані, щоб захистити прикордонні громади звідти", - зазначив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

За його словами, армія оборони Ізраїлю продовжує "потужно діяти проти цілей "Хезболли" в Лівані.

Зазначається, що солдати армії Ізраїлю діють на півдні Лівану та розміщені в кількох точках поблизу прикордонної зони.

"Хезболла" вирішила напасти на Ізраїль від імені іранського режиму, і вона нестиме відповідальність за свої дії. Армія оборони Ізраїлю не дозволить заподіяти шкоди ізраїльським цивільним особам і продовжуватиме діяти на захист Держави Ізраїль та її громадян", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.