Прем'єр Ізраїлю пояснив, чому удари по Ірану не переростуть у тривалу війну
Удари США та Ізраїлю не переростуть у тривалу війну, тому що режим у Ірані вкрай виснажений, та знаходиться у "найслабшій точці" за багато років.
Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням Fox News.
"Я чую, як люди кажуть, що це буде нескінченна війна – не буде нескінченної війни, тому що цей терористичний режим в Ірані знаходиться у своїй найслабшій точці з моменту свого заснування", - сказав Нетаньяху.
За його словами, причина, чому союзники мусили діяти саме зараз, полягає в тому, що після спільних ударів по їхніх ядерних об'єктах минулого року Іран почав будувати нові об'єкти – підземні бункери, які зроблять їхню програму балістичних ракет та їхню програму атомних бомб захищеними від авіації.
Нетаньяху також запевнив, що удари США та Ізраїлю створять умови для зміни режиму в Ірані. За його словами, 95% проблем на Близькому Сході породжує Іран, тому падіння режиму призведе до потоку мирних угод між Ізраїлем та його арабськими сусідами.
Конфлікт на Близькому Сході
Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. У Тель-Авіві заявили, що головна мета ударів – не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.
Згодом стало відомо про загибель верховного лідера Ірану – аятоли Алі Хаменеї, щонайменше чотирьох членів його родини, а також низки високопоставлених чиновників країни. Усі вони загинули внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю.
Тегеран у відповідь завдав ударів по території Ізраїлю та американських базах на Близькому Сході. Корпус вартових Ісламської революції заявив про початок "найзапеклішої наступальної операції" проти США та Ізраїлю.
Також вчора, 2 березня, під атакою опинилося посольство США в Кувейті. Після серії іранських ударів над будівлею дипмісії здійнявся стовп чорного диму. Перед цим Іран завдавав ударів по американських військових об’єктах у низці країн Близького Сходу.