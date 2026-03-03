ua en ru
Бесконечной войны против Ирана не будет: заявление премьера Израиля

Вторник 03 марта 2026 13:36
Бесконечной войны против Ирана не будет: заявление премьера Израиля Фото: удары по Ирану не перерастут в длительную войну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Удары США и Израиля не перерастут в длительную войну, потому что режим в Иране крайне истощен, и находится в "самой слабой точке" за многие годы.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой Fox News.

"Я слышу, как люди говорят, что это будет бесконечная война - не будет бесконечной войны, потому что этот террористический режим в Иране находится в своей самой слабой точке с момента своего основания", - сказал Нетаньяху.

По его словам, причина, почему союзники должны были действовать именно сейчас, заключается в том, что после совместных ударов по их ядерным объектам в прошлом году Иран начал строить новые объекты - подземные бункеры, которые сделают их программу баллистических ракет и их программу атомных бомб защищенными от авиации.

Нетаньяху также заверил, что удары США и Израиля создадут условия для смены режима в Иране. По его словам, 95% проблем на Ближнем Востоке порождает Иран, поэтому падение режима приведет к потоку мирных соглашений между Израилем и его арабскими соседями.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что главная цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Впоследствии стало известно о гибели верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи, по меньшей мере четырех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников страны. Все они погибли в результате серии ракетных ударов США и Израиля.

Тегеран в ответ нанес удары по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции заявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции" против США и Израиля.

Также вчера, 2 марта, под атакой оказалось посольство США в Кувейте. После серии иранских ударов над зданием дипмиссии поднялся столб черного дыма. Перед этим Иран наносил удары по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока.

Кроме того, армия Израиля ввела войска в Ливан, и постепенно уничтожает военную инфраструктуру "Хезболлы". Цель наступления - защитить пограничные общины на севере страны.

