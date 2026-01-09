UA

Прем'єр Італії закликала Європу до відновлення діалогу з Путіним

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що ЄС повинен відновити переговори з Росією щодо України для збереження впливу блоку в переговорах щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вона прокоментувала нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо діалогу з РФ, і зазначила, що погоджується з цим підходом до ролі ЄС у ньому.

"Я вважаю, що Макрон має рацію, настав час Європі поговорити з Росією", - сказала Мелоні.

Італійська прем'єр зауважила, що такі переговори принесуть лише "обмежений ефект". За її словами, вони можуть зіграти на користь російського диктатора Владіміра Путіна, якщо проводитимуться "окремими кроками в безладному порядку".

"Останнє, що я хочу зробити для Путіна, - це надати йому послугу", - наголосила вона.

Заяви про діалог з РФ

Нагадаємо, у грудні Макрон висловлювався за пошук форматів, які дали б змогу європейським країнам "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною".

У відповідь у РФ заявили про готовність до таких контактів. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Вже у січні Еммануель Макрон повідомив, що не виключає імовірності контакту з російським диктатором. Зокрема, він заявив, що "зараз організовує встановлення контакту в найближчі тижні" з Путіним.

Зазначимо, видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

ЄвросоюзРосійська ФедераціяІталіяВійна в Україні