Премьер Италии призвала Европу к возобновлению диалога с Путиным

Она прокомментировала недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно диалога с РФ, и отметила, что согласна с этим подходом к роли ЕС в нем.

"Я считаю, что Макрон прав, пришло время Европе поговорить с Россией", - сказала Мелони.

Итальянская премьер отметила, что такие переговоры принесут лишь "ограниченный эффект". По ее словам, они могут сыграть в пользу российского диктатора Владимира Путина, если будут проводиться "отдельными шагами в беспорядочном порядке".

"Последнее, что я хочу сделать для Путина, - это оказать ему услугу", - подчеркнула она.