Премьер Италии призвала Европу к возобновлению диалога с Путиным

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС должен возобновить переговоры с Россией по Украине для сохранения влияния блока в переговорах по окончанию войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Она прокомментировала недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно диалога с РФ, и отметила, что согласна с этим подходом к роли ЕС в нем.
"Я считаю, что Макрон прав, пришло время Европе поговорить с Россией", - сказала Мелони.
Итальянская премьер отметила, что такие переговоры принесут лишь "ограниченный эффект". По ее словам, они могут сыграть в пользу российского диктатора Владимира Путина, если будут проводиться "отдельными шагами в беспорядочном порядке".
"Последнее, что я хочу сделать для Путина, - это оказать ему услугу", - подчеркнула она.
Напомним, в декабре Макрон высказывался за поиск форматов, которые позволили бы европейским странам "снова вступить в диалог с Россией - в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной".
В ответ в РФ заявили о готовности к таким контактам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор готов к диалогу с французским президентом Макроном, "если есть взаимная политическая воля".
Уже в январе Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает вероятности контакта с российским диктатором. В частности, он заявил, что "сейчас организует установление контакта в ближайшие недели" с Путиным.
Отметим, издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.