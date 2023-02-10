Прем'єр Італії пояснила, чому образилась на Макрона через візит Зеленського

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що візит президента України Володимира Зеленського до Парижу може вплинути на імідж всього Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні

За її словами, Італія являється однією з центральних країн Європейського Союзу. Тому той факт, що її не запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським до Парижу глобально не вплине на відносини Італії та Франції.

"Це не ставить під загрозу мої стосунки, але коли щось не так, я повинна про це сказати", - сказала Мелоні.

Вона зауважила, що всім країнам досить складно оперувати питаннями, пов'язаними з Україною. Однак, на зустрічі у Парижі із Зеленським було лише два лідери ЄС, а всі 27. І це може послабити підтримку України.

"Я вважаю, що вчора сила іміджу єдності 27-ми в Брюсселі не повинна була слабшати. У Парижі (із Зеленським - ред.) були два президенти, а не інші 25", - сказала прем'єр.

Про те Мелоні вважає, що те, що її не запросили на зустріч із Зеленським - показало, що деякі країни не враховують інтереси Італії.

"Порівняно з тими, хто вважав, що італійська зовнішня політика - це просто поплескування по плечу і не врахування інтересів Італії, я вважаю, що інтереси Італії важливіші", - заявила вона.