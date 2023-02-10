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Прем'єр Італії пояснила, чому образилась на Макрона через візит Зеленського

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Італія, П'ятниця 10 лютого 2023 16:57
Прем'єр Італії пояснила, чому образилась на Макрона через візит Зеленського Фото: прем'єр Італії пояснила, чому образилась на Макрона через візит Зеленського (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що візит президента України Володимира Зеленського до Парижу може вплинути на імідж всього Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні

За її словами, Італія являється однією з центральних країн Європейського Союзу. Тому той факт, що її не запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським до Парижу глобально не вплине на відносини Італії та Франції.

"Це не ставить під загрозу мої стосунки, але коли щось не так, я повинна про це сказати", - сказала Мелоні.

Вона зауважила, що всім країнам досить складно оперувати питаннями, пов'язаними з Україною. Однак, на зустрічі у Парижі із Зеленським було лише два лідери ЄС, а всі 27. І це може послабити підтримку України.

"Я вважаю, що вчора сила іміджу єдності 27-ми в Брюсселі не повинна була слабшати. У Парижі (із Зеленським - ред.) були два президенти, а не інші 25", - сказала прем'єр.

Про те Мелоні вважає, що те, що її не запросили на зустріч із Зеленським - показало, що деякі країни не враховують інтереси Італії.

"Порівняно з тими, хто вважав, що італійська зовнішня політика - це просто поплескування по плечу і не врахування інтересів Італії, я вважаю, що інтереси Італії важливіші", - заявила вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виступила з критикою президента Франції Еммануеля Макрона через запрошення президента України Володимира Зеленського до Парижа. Її на цю зустріч не запросили.

Нагадаємо, що Зеленський після візиту до Британії вирушив до Франції. Там він зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

При цьому 9 лютого український лідер зустрівся із Мелоні у Брюсселі.

Зазначимо, що Зеленський вже виступив перед Європарламентом, а РБК-Україна зібрало головні цитати президента.

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