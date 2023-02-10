Премьер Италии объяснила, почему обиделась на Макрона из-за визита Зеленского
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж может повлиять на имидж всего Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Италии Джорджии Мелони.
По ее словам, Италия является одной из центральных стран Европейского союза. Поэтому тот факт, что ее не пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париж, глобально не повлияет на отношения Италии и Франции.
"Это не ставит под угрозу мои отношения, но когда что-то не так, я должна об этом сказать", - сказала Мэлони.
Она отметила, что всем странам достаточно сложно оперировать вопросами, связанными с Украиной. Однако на встрече в Париже с Зеленским было всего два лидера ЕС, а все 27. И это может ослабить поддержку Украины.
"Я считаю, что вчера сила имиджа единства 27-ми в Брюсселе не должна была ослабевать. В Париже (с Зеленским - ред.) были два президента, а не другие 25", - сказала премьер.
Мелони считает, что то, что ее не пригласили на встречу с Зеленским - показало, что некоторые страны не учитывают интересы Италии.
"По сравнению с теми, кто считал, что итальянская внешняя политика - это просто похлопывание по плечу и не учет интересов Италии, я считаю, что интересы Италии важнее", - заявила она.
Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выступила с критикой президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Ее на эту встречу не пригласили.
Напомним, что Зеленский после визита в Британию отправился во Францию. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
При этом 9 февраля украинский лидер встретился с Мэлони в Брюсселе.
Отметим, что Зеленский уже выступил перед Европарламентом, а РБК-Украина собрала главные цитаты президента.
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