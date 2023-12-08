Прем'єр Іспанії провів телефонну розмову з Орбаном: про що говорили

Прем'єр Іспанії Педро Санчес та його колега з Угорщини Віктор Орбан обговорили телефоном питання вступу України до ЄС напередодні засідання Європейської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та прем'єра Угорщини Віктора Орбана у соціальній мережі X (Twitter).

Санчес заявив, що Іспанія продовжить надавати фінансову та військову підтримку Україні проти російського вторгнення.

"Розширення - це інвестиція у мир, безпеку, стабільність та процвітання Європи. Будучи почерговим головою Ради ЄС, Іспанія зробить все можливе, щоб просунутися до консенсусу серед 27 країн та зберегти фінансову та військову підтримку України проти російського вторгнення. Захист міжнародного порядку, заснованого на правила, є однією з фундаментальних цінностей Європейського Союзу". – написав Санчес.

He conversado con el primer ministro de Hungría, @PM_ViktorOrban, sobre los avances hacia la adhesión de Ucrania a la UE, de cara al Consejo Europeo de la semana próxima.



La ampliación es una inversión en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad para Europa.



Desde la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 7, 2023

Орбан, у свою чергу, суперечив своєму колегі та заявив, що в цьому питанні немає єдності в ЄС.

"Моє посилання було зрозуміле: нам слід утриматися від обговорення питання про вступ України до ЄС протягом грудня, оскільки в цьому питанні немає єдності серед держав-членів", - написав Орбан.

I had a frank phone conversation today with Prime Minister @sanchezcastejon . My message was clear: we should refrain from discussing the issue of Ukraine’s EU accession during the December #EUCO, as there is no unity among member states on this matter. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 7, 2023

Позиція Угорщини

У листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн на шляху до вступу до Європейського Союзу. У документі була рекомендація розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.

На початку грудня Угорська правляча партія закликала уряд не розпочинати переговори про вступ України до ЄС.

Раніше ми писали, що, за словами журналіста "Радіо Свободи", Угорщина блокуватиме питання України на саміті ЄС.

Більше того, чому Угорщина блокує вступ України до Євросоюзу і чого хоче Орбан - читайте в матеріалі РБК-Україна.