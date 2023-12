Прем'єр Іспанії провів телефонну розмову з Орбаном: про що говорили

Санчес заявив, що Іспанія продовжить надавати фінансову та військову підтримку Україні проти російського вторгнення.

"Розширення - це інвестиція у мир, безпеку, стабільність та процвітання Європи. Будучи почерговим головою Ради ЄС, Іспанія зробить все можливе, щоб просунутися до консенсусу серед 27 країн та зберегти фінансову та військову підтримку України проти російського вторгнення. Захист міжнародного порядку, заснованого на правила, є однією з фундаментальних цінностей Європейського Союзу". – написав Санчес.

Орбан, у свою чергу, суперечив своєму колегі та заявив, що в цьому питанні немає єдності в ЄС.

"Моє посилання було зрозуміле: нам слід утриматися від обговорення питання про вступ України до ЄС протягом грудня, оскільки в цьому питанні немає єдності серед держав-членів", - написав Орбан.

I had a frank phone conversation today with Prime Minister @sanchezcastejon . My message was clear: we should refrain from discussing the issue of Ukraine’s EU accession during the December #EUCO, as there is no unity among member states on this matter.