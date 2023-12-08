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Премьер Испании провел телефонный разговор с Орбаном: о чем говорили

Мадрид, Пятница 08 декабря 2023 01:07
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Премьер Испании провел телефонный разговор с Орбаном: о чем говорили Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Премьер Испании Педро Санчес и его коллега из Венгрии Виктор Орбан обсудили по телефону вопрос вступления Украины в ЕС накануне заседания Европейского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы премьер-министра Испании Педро Санчеса и премьера Венгрии Виктора Орбана в социальной сети X (Twitter).

Санчес заявил, что Испания продолжит оказывать финансовую и военную поддержку Украине против российского вторжения.

"Расширение - это инвестиция в мир, безопасность, стабильность и процветание Европы. Будучи поочередным председателем Совета ЕС, Испания сделает все возможное, чтобы продвинуться к консенсусу среди 27 стран и сохранить финансовую и военную поддержку Украины против российского вторжения. Защита международного порядка, основанного на правилах, является одной из фундаментальных ценностей Европейского Союза". - написал Санчес.

Орбан, в свою очередь, противоречил своему коллеге и заявил, что в этом вопросе нет единства в ЕС.

"Мой посыл был ясен: нам следует воздержаться от обсуждения вопроса о вступлении Украины в ЕС в течение декабря, поскольку в этом вопросе нет единства среди государств-членов", - написал Орбан.

Позиция Венгрии

В ноябре Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и ряда других стран на пути к вступлению в Европейский Союз. В документе была рекомендация начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

В начале декабря, Венгерская правящая партия призвала правительство не начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Ранее мы писали, что по словам журналиста "Радио Свободы", Венгрия будет блокировать вопрос Украины на саммите ЕС.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.

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