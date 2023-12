Премьер Испании провел телефонный разговор с Орбаном: о чем говорили

Санчес заявил, что Испания продолжит оказывать финансовую и военную поддержку Украине против российского вторжения.

"Расширение - это инвестиция в мир, безопасность, стабильность и процветание Европы. Будучи поочередным председателем Совета ЕС, Испания сделает все возможное, чтобы продвинуться к консенсусу среди 27 стран и сохранить финансовую и военную поддержку Украины против российского вторжения. Защита международного порядка, основанного на правилах, является одной из фундаментальных ценностей Европейского Союза". - написал Санчес.

Орбан, в свою очередь, противоречил своему коллеге и заявил, что в этом вопросе нет единства в ЕС.

"Мой посыл был ясен: нам следует воздержаться от обсуждения вопроса о вступлении Украины в ЕС в течение декабря, поскольку в этом вопросе нет единства среди государств-членов", - написал Орбан.

I had a frank phone conversation today with Prime Minister @sanchezcastejon . My message was clear: we should refrain from discussing the issue of Ukraine’s EU accession during the December #EUCO, as there is no unity among member states on this matter.