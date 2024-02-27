Прем'єр Франції слідом за Макроном не виключає відправлення військових в Україну

"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми", - заявив він.

При цьому Атталь наголосив, що Швеція і Фінляндія вступають до НАТО, тому що бачать загрозу з боку Росії.

"Ми підтримуємо Україну з першого дня. Ми будемо продовжувати підтримувати українців", - додав прем'єр.

Макрон про відправку військових до України

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає, що НАТО введе свої війська для допомоги Україні, проте поки що консенсусу з цього питання немає.

Конференція з питань допомоги Україні

26 лютого у Парижі в Єлисейському палаці відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Раніше повідомлялося, що президент Франції запросив європейських лідерів до Парижа, щоб обговорити пропозиції щодо допомоги зруйнованою війною Україні.

Крім того, Макрон заявив, що європейські лідери мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

Днями президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не веде переговорів зі своїми партнерами щодо застосування їхніх армій у війні з Росією.

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