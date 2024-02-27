UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Франції слідом за Макроном не виключає відправлення військових в Україну

Фото: прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь не відкинув можливості відправки військових в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ouest-France.

"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми", - заявив він. 

При цьому Атталь наголосив, що Швеція і Фінляндія вступають до НАТО, тому що бачать загрозу з боку Росії.

"Ми підтримуємо Україну з першого дня. Ми будемо продовжувати підтримувати українців", - додав прем'єр.

Макрон про відправку військових до України

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає, що НАТО введе свої війська для допомоги Україні, проте поки що консенсусу з цього питання немає.

Конференція з питань допомоги Україні

26 лютого у Парижі в Єлисейському палаці відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Раніше повідомлялося, що президент Франції запросив європейських лідерів до Парижа, щоб обговорити пропозиції щодо допомоги зруйнованою війною Україні.

Крім того, Макрон заявив, що європейські лідери мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

Днями президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не веде переговорів зі своїми партнерами щодо застосування їхніх армій у війні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяНАТОВійна Росії проти України