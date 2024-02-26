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Макрон закликав Європу підготуватися до нападу з боку Росії в найближчі роки

Понеділок 26 лютого 2024 21:08
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Макрон закликав Європу підготуватися до нападу з боку Росії в найближчі роки Архівне фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Він заявив сьогодні, що ми (країни Європи - ред.) повинні підготуватися до нападу з боку Росії в найближчі роки.

Також він підкреслив, що режим Володимира Путіна не зможе виграти війну в Україні.

"Колективний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми маємо підготуватися до нападу Росії", - заявив Макрон на відкритті в Парижі конференції на підтримку України, в якій узяли участь близько двадцяти глав держав і урядів.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у тексті РБК-Україна.

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