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Лідери країн ЄС зберуться в Парижі для обговорення допомоги Україні

Париж, Четвер 22 лютого 2024 23:37
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Лідери країн ЄС зберуться в Парижі для обговорення допомоги Україні Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Франції Еммануель Макрон запросив європейських лідерів до Парижа наступного тижня, щоб обговорити пропозиції стосовно допомоги зруйнованій війною Україні.

Про це у четвер, 22 лютого, заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Президент Макрон запросив низку європейських лідерів досить ситуативно, щоб обговорити нові пропозиції та рішення для України. Крім Польщі, запрошені лідери багатьох країн", - сказав Дуда.

Допомога ЄС для України

Днями Євросоюз надасть гуманітарну допомогу на 83 млн євро для підтримки людей, які постраждали від війни. Більшу частину коштів передано Україні.

Під час саміту 1 лютого, лідери країн ЄС схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Україна розраховує отримати перший платіж за програмою на суму 4,5 млрд євро вже у березні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наша країна хоче отримати у перші два роки за програми по 18 млрд євро.

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