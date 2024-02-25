Україна не веде переговори з партнерами щодо застосування їх армій у війні, - Зеленський

Україна не веде переговори зі своїми партнерами щодо застосування їх армій у війні з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

"Ми не ведемо перемовини з партнерами щодо застосування їх армій на території України. Чкщо будемо в НАТО, то це для нас найпотужніша гарантія, то відповідно будемо використовувати 5 поправку, якщо так станеться. Але, як бачимо, на жодну країну НАТО Росія не нападала", - заявив він.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Нагадаємо, керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його заява прозвучала на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців.

Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

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