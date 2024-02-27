Премьер Франции вслед за Макроном не исключает отправку военных в Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил возможности отправки военных в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest-France.
"Мы не можем согласиться с тем, что Россия должна выиграть эту войну, что авторитарная страна должна силой взять под контроль демократическую страну. Потому что за Украиной стоим мы", - заявил он.
При этом Атталь подчеркнул, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО, потому что видят угрозу со стороны России.
"Мы поддерживаем Украину с первого дня. Мы будем продолжать поддерживать украинцев", - добавил премьер.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что НАТО введет свои войска для помощи Украине, однако пока что консенсус по этому вопросу отсутствует.
26 февраля в Париже в Елисейском дворце состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.
Ранее сообщалось, что президент Франции пригласил европейских лидеров в Париж, чтобы обсудить предложения по помощи разрушенной войной Украине.
Кроме того, Макрон заявил, что европейские лидеры должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.
На днях президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не ведет переговоры со своими партнерами по применению их армий в войне с Россией.
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