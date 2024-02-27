RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Франции вслед за Макроном не исключает отправку военных в Украину

Фото: премьер-министр Франции Габриэль Атталь
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил возможности отправки военных в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest-France.

"Мы не можем согласиться с тем, что Россия должна выиграть эту войну, что авторитарная страна должна силой взять под контроль демократическую страну. Потому что за Украиной стоим мы", - заявил он. 

При этом Атталь подчеркнул, что Швеция и Финляндия вступают в НАТО, потому что видят угрозу со стороны России.

"Мы поддерживаем Украину с первого дня. Мы будем продолжать поддерживать украинцев", - добавил премьер. 

Макрон об отправке военных в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что НАТО введет свои войска для помощи Украине, однако пока что консенсус по этому вопросу отсутствует.

Конференция по вопросам помощи Украине

26 февраля в Париже в Елисейском дворце состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

Ранее сообщалось, что президент Франции пригласил европейских лидеров в Париж, чтобы обсудить предложения по помощи разрушенной войной Украине.

Кроме того, Макрон заявил, что европейские лидеры должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.

На днях президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не ведет переговоры со своими партнерами по применению их армий в войне с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияНАТОВойна России против Украины