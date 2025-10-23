Премʼєр Фінляндії Трампу: Тепер нехай Зеленський вдарить по Росії Tomahawk

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Орпо попередив, що Росія становить "постійну загрозу" для безпеки Європи, а Україна має отримати зброю, необхідну для самозахисту.

Він закликав Трампа надати Україні зброю, необхідну їй для самооборони, і переконати російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Путін вірить лише у владу. Якщо ми хочемо зупинити війну, ми повинні бути на тому ж рівні або навіть сильнішими, ніж Росія", - сказав фінський прем'єр.

Він висловив сподівання, що Трамп все ж таки надасть Україні відповідні ракети.

"Я дуже сподіваюся, що вони зможуть отримати можливості, необхідні для контрудару по Росії та самозахисту. Ми знаємо, що це питання між Зеленським та Сполученими Штатами, і я дуже сподіваюся, що вони зможуть знайти рішення", - повідомив Орпо.

Що відомо про Tomahawk

Це американська крилата ракета великої дальності, призначена для високоточного ураження наземних цілей на відстані понад 1 500 кілометрів. Вона може запускатися як з кораблів і підводних човнів, так і з наземних установок.

Ракета летить на малих висотах, обходячи рельєф і системи ППО противника, що робить її складною для перехоплення.