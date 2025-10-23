ua en ru
Премʼєр Фінляндії Трампу: Тепер нехай Зеленський вдарить по Росії Tomahawk

Четвер 23 жовтня 2025 16:26
UA EN RU
Премʼєр Фінляндії Трампу: Тепер нехай Зеленський вдарить по Росії Tomahawk Фото: прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп повинен дозволити Україні використовувати американські крилаті ракети великої дальності Tomahawk для ураження цілей в глибині території Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Орпо попередив, що Росія становить "постійну загрозу" для безпеки Європи, а Україна має отримати зброю, необхідну для самозахисту.

Він закликав Трампа надати Україні зброю, необхідну їй для самооборони, і переконати російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Путін вірить лише у владу. Якщо ми хочемо зупинити війну, ми повинні бути на тому ж рівні або навіть сильнішими, ніж Росія", - сказав фінський прем'єр.

Він висловив сподівання, що Трамп все ж таки надасть Україні відповідні ракети.

"Я дуже сподіваюся, що вони зможуть отримати можливості, необхідні для контрудару по Росії та самозахисту. Ми знаємо, що це питання між Зеленським та Сполученими Штатами, і я дуже сподіваюся, що вони зможуть знайти рішення", - повідомив Орпо.

Що відомо про Tomahawk

Це американська крилата ракета великої дальності, призначена для високоточного ураження наземних цілей на відстані понад 1 500 кілометрів. Вона може запускатися як з кораблів і підводних човнів, так і з наземних установок.

Ракета летить на малих висотах, обходячи рельєф і системи ППО противника, що робить її складною для перехоплення.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що Сполучені Штати також потребують крилатих ракет Tomahawk, тому не можуть віддати їх Україні, попри те, що мають значні запаси.

За його словами, ракети є потужними й високоточними, але США повинні залишити їх для власних потреб.

Трамп також розповів, що під час телефонної розмови Путіну не сподобалася ідея передати союзникам кілька тисяч Tomahawk

Після цього Зеленський пояснив, що питання передачі ракет Україні не зняте з порядку денного, але сторони домовилися не обговорювати його публічно, аби уникнути ескалації.

Він додав, що росіяни бояться не лише самих ракет, а й того, як Україна може поєднувати їх з іншими видами озброєння.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що рішення щодо передачі ракет Україні ще відкрите.

Сьогодні перед засіданням Європейської ради Зеленський заявив, що рішення щодо передачі Україні Tomahawk є "дуже чутливим", але може бути так, як і з санкціями від США - колись в них теж важко було повірити.

