Головна » Новини » Політика

"Це як із санкціями": Зеленський натякнув на можливість отримання Tomahawk від США

Київ, Четвер 23 жовтня 2025 11:36
UA EN RU
"Це як із санкціями": Зеленський натякнув на можливість отримання Tomahawk від США Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Рішення щодо передачі Україні Tomahawk є "дуже чутливим", але може бути так, як і з санкціями від США - колись в них теж важко було повірити.

Як передає РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа перед засіданням Європейської ради разом із президентом ЄР Антоніу Коштою.

"Tomahawk - це дуже чутливе рішення. Але це як із санкціями - раніше в це було важко повірити, а зараз ми маємо рішення по енергетиці. Зараз ми маємо те ж саме з далекобійними (ракетами)", - заявив президент.

Глава держави гадає, що колись все ж буде рішення щодо передачі Tomahawk, однак все залежить від США.

"Я думаю, що колись по ним буде рішення. Але все залежить лише від американської сторони", - повідомив Зеленський.

Україна поки не отримала Tomahawk

Як відомо, 17 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Очікувалось, що після цієї зустрічі США озвучать своє рішення щодо надання Україні Tomahawk, але Вашингтон виявився поки не готовий до цього.

Лідер США заявив, що "Штатам також потрібні Tomahawk, хоч цих ракет і багато в американській армії".

Однак трохи пізніше в Вашингтоні запевнили, що рішення щодо передачі Україні Tomahawk все ще відкрите - про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.

Президент Володимир Зеленський припускав, що на відмову США надати прямо зараз Україні далекобійні ракети Tomahavk міг вплинути діалог Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, який стався перед самітом лідерів у Вашингтоні.

