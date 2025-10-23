"Це як із санкціями": Зеленський натякнув на можливість отримання Tomahawk від США

Рішення щодо передачі Україні Tomahawk є "дуже чутливим", але може бути так, як і з санкціями від США - колись в них теж важко було повірити.

Як передає РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа перед засіданням Європейської ради разом із президентом ЄР Антоніу Коштою.

"Tomahawk - це дуже чутливе рішення. Але це як із санкціями - раніше в це було важко повірити, а зараз ми маємо рішення по енергетиці. Зараз ми маємо те ж саме з далекобійними (ракетами)", - заявив президент.

Глава держави гадає, що колись все ж буде рішення щодо передачі Tomahawk, однак все залежить від США.

"Я думаю, що колись по ним буде рішення. Але все залежить лише від американської сторони", - повідомив Зеленський.