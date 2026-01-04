Прем'єр Данії звернулась до Трампа: припиніть погрози проти Гренландії

Данія закликала Дональда Трампа припинити "погрози" щодо Гренландії. США не мають права анексувати жодну з країн Данського королівства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського Королівства", - заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Вона зазначила, що абсолютно немає сенсу говорити про необхідність захоплення Сполученими Штатами Гренландії. Фредеріксен закликала Вашингтон "дуже прямо" припинити погрози.
"Я рішуче закликаю Сполучені Штати припинити погрози на адресу історично близького союзника та на адресу іншого народу, який дуже чітко заявив, що вони не продаються", - додала прем'єрка.
Вона також нагадала про оборонні гарантії НАТО та угоду зі США.
"Данія - а отже, і Гренландія - є членом НАТО, і ми вже маємо оборонну угоду зі США, а також збільшуємо інвестиції в безпеку Арктики", - підкреслила глава уряду Данії.
Нагадаємо, що дружина помічника Трампа опублікувала карту Гренландії в кольорах американського прапора з підписом "незебаром". Це стало черговим сигналом інтересу США до острова, багатого на мінерали та стратегічно важливого для безпеки.
Гренландія має широке самоврядування з 1979 року, хоча оборона та зовнішня політика залишаються під контролем Данії. Більшість гренландців підтримує ідею незалежності, опитування показують чітку відмову від приєднання до США.
Президент США Дональд Трамп знову порушив тему, яку вперше озвучив на початку свого другого терміну, заявивши про бажання контролювати Гренландію, що нині належить Данії.
Після неодноразових заяв Трампа прем’єрка Данії Метте Фредеріксен у серпні 2025 року звинуватила оточення Трампа у спробах втручання в політичні процеси Гренландії.
Також, Данія посилила оборону острова після нових зазіхань Трампа. А самі мешканці острова, який має автономію в складі Данії, дуже не в захваті від ідеї Трампа.