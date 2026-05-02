Прем’єр Чехії зустрінеться із Зеленським у Вірменії, але до України їхати не планує

У Єревані чеський прем'єр зустрінеться із Зеленським особисто вперше з моменту вступу. Водночас він не уточнив тему переговорів.

"Я також проведу короткі двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, прем'єр-міністром Сербії та президентом Молдови. Вперше я також проведу переговори з президентом України Зеленським. Важливо, щоб ми зустрілися", - розповів Бабіш.

При цьому він заявив, що не планує відвідувати Україну.

"Ні, я не поїду до Києва", - зазначив прем'єр Чехії.

Однак він додав, що в майбутньому може зустрітися із Зеленським на конференції в Польщі, яка, як передбачається, буде присвячена відновленню України.