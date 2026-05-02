Прем’єр Чехії зустрінеться із Зеленським у Вірменії, але до України їхати не планує

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю, 3 травня, проведе короткі переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Вірменії на полях саміту Європейської політичної спільноти.
Як передає РБК-Україна, про це Бабіш повідомив порталу iDnes.cz.
У Єревані чеський прем'єр зустрінеться із Зеленським особисто вперше з моменту вступу. Водночас він не уточнив тему переговорів.
"Я також проведу короткі двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, прем'єр-міністром Сербії та президентом Молдови. Вперше я також проведу переговори з президентом України Зеленським. Важливо, щоб ми зустрілися", - розповів Бабіш.
При цьому він заявив, що не планує відвідувати Україну.
"Ні, я не поїду до Києва", - зазначив прем'єр Чехії.
Однак він додав, що в майбутньому може зустрітися із Зеленським на конференції в Польщі, яка, як передбачається, буде присвячена відновленню України.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш поставив крапку в дискусіях щодо можливого постачання Україні легких бойових літаків L-159, заявивши, що Київ їх не отримає.
Раніше в Чехії виникла політична напруга навколо підтримки України та снарядної ініціативи, яку країна координує разом з партнерами. Окремі політики критикували уряд за масштаби та механізм фінансування допомоги Києву.
Попри це, Прага залишається одним із ключових європейських координаторів пошуку та закупівлі артилерійських боєприпасів для України.
Бабіш неодноразово виступав проти продовження "чеської ініціативи". У відповідь президент Чехії Петр Павел наголошував, що згортання снарядної ініціативи матиме серйозні наслідки, передусім для самої Чехії, а також призведе до зростання жертв в Україні.
Після цього Бабішу довелося підтвердити, що ініціативу з постачання боєприпасів для України буде продовжено за умови фінансування з боку інших держав.
У МЗС країни зазначили, що внутрішні суперечки не змінюють стратегічного курсу Чехії на підтримку Києва, а сама ініціатива буде продовжена й надалі.