Премьер Чехии встретится с Зеленским в Армении, но в Украину ехать не планирует

В Ереване чешский премьер встретится с Зеленским лично впервые с момента вступления. В то же время он не уточнил тему переговоров.

"Я также проведу короткие двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Стармером, премьер-министром Сербии и президентом Молдовы. Впервые я также проведу переговоры с президентом Украины Зеленским. Важно, чтобы мы встретились", - рассказал Бабиш.

При этом он заявил, что не планирует посещать Украину.

"Нет, я не поеду в Киев", - отметил премьер Чехии.

Однако он добавил, что в будущем может встретиться с Зеленским на конференции в Польше, которая, как предполагается, будет посвящена восстановлению Украины.