Чеська ініціатива щодо боєприпасів для ЗСУ зіткнулася з проблемою, - ЗМІ

Редактор Hospodarske noviny та експерт з ЄС Ондрей Гоуска заявив, що Україна вже отримала значну частину боєприпасів завдяки чеській ініціативі, однак наразі проєкт зіткнувся з гострою нестачею фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію iROZHLAS .

Україна отримала значну частину боєприпасів

Чеська ініціатива зіграла ключову роль у забезпеченні України озброєнням, а сама Чехія отримала помітне дипломатичне визнання.

На тлі війни проти Росії цей механізм став важливим елементом європейської безпеки.

За словами Гоускі, за час роботи ініціативи Україна отримала майже два мільйони великокаліберних боєприпасів.

Разом із безпілотниками вони залишаються одним з основних ресурсів на фронті. Внесок проєкту оцінюють приблизно в 45% усіх поставок, а щодо 155-мм снарядів - понад половину.

Проект визнано, але грошей не вистачає

Незважаючи на ефективність, ініціатива відчуває серйозний фінансовий дефіцит.

Наразі коштів вистачає менш ніж на половину необхідних поставок.

Після виборів уряд Андрея Бабіша вирішив продовжити участь у проєкті, але без збільшення фінансування.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше називав ініціативу необхідною та ефективною.

Підтримка союзників знижується

Обсяг військової допомоги Чехії останнім часом зменшився, що підтверджують дані міжнародних аналітиків. Одночасно знизилося і фінансування з боку партнерів.

Ключові учасники - Німеччина, Нідерланди та Данія - стали менш активно вкладатися в проєкт.

Серед причин називають економічні труднощі, наслідки інших конфліктів і зниження зацікавленості у фінансуванні через Чехію.