ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для ЗСУ зіткнулася з проблемою, - ЗМІ

17:00 20.04.2026 Пн
2 хв
За період реалізації ініціативи Україна отримала близько двох мільйонів боєприпасів великого калібру
Анастасія Никончук
Чеська ініціатива щодо боєприпасів для ЗСУ зіткнулася з проблемою, - ЗМІ

Редактор Hospodarske noviny та експерт з ЄС Ондрей Гоуска заявив, що Україна вже отримала значну частину боєприпасів завдяки чеській ініціативі, однак наразі проєкт зіткнувся з гострою нестачею фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію iROZHLAS.

Читайте також: Україна готує революційну заміну піхоті у війні проти РФ, - CNN

Україна отримала значну частину боєприпасів

Чеська ініціатива зіграла ключову роль у забезпеченні України озброєнням, а сама Чехія отримала помітне дипломатичне визнання.

На тлі війни проти Росії цей механізм став важливим елементом європейської безпеки.

За словами Гоускі, за час роботи ініціативи Україна отримала майже два мільйони великокаліберних боєприпасів.

Разом із безпілотниками вони залишаються одним з основних ресурсів на фронті. Внесок проєкту оцінюють приблизно в 45% усіх поставок, а щодо 155-мм снарядів - понад половину.

Проект визнано, але грошей не вистачає

Незважаючи на ефективність, ініціатива відчуває серйозний фінансовий дефіцит.

Наразі коштів вистачає менш ніж на половину необхідних поставок.

Після виборів уряд Андрея Бабіша вирішив продовжити участь у проєкті, але без збільшення фінансування.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше називав ініціативу необхідною та ефективною.

Підтримка союзників знижується

Обсяг військової допомоги Чехії останнім часом зменшився, що підтверджують дані міжнародних аналітиків. Одночасно знизилося і фінансування з боку партнерів.

Ключові учасники - Німеччина, Нідерланди та Данія - стали менш активно вкладатися в проєкт.

Серед причин називають економічні труднощі, наслідки інших конфліктів і зниження зацікавленості у фінансуванні через Чехію.

Нагадуємо, що в Україні на лінії фронту почали широко застосовувати наземні роботизовані комплекси, розробка яких велася впродовж двох років у рамках оборонного кластера Brave1.

Зазначимо, що Міністерство оборони України дозволило застосування в бойових умовах нового безпілотного авіаційного комплексу "Хижий птах", розробленого українськими фахівцями.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чехія Війна в Україні
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію