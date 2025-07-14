Премʼєр Чехії в листі закликав Фіцо не блокувати санкції проти Росії, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала надіслав листа словацькому колезі Роберту Фіцо із закликом не блокувати 18-й пакет санкцій Європейського союзу (ЄС) проти Російської Федерації (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.
У листі Фіала закликав до спільних дій проти російської агресії щодо України, а також нагадав про спільний історичний досвід окупації з боку Москви. Зокрема зауважив, що блокування санкцій лише ізолює Словаччину у європейській спільноті.
"Ми маємо спільний інтерес у забезпеченні безпеки наших громадян. Співпраця в рамках ЄС і НАТО є основною умовою", - додав він.
Прем'єр Чехії заявив, що сподівається, що Братислава як "найближчий партнер" перегляне свою позицію та допоможе зберегти єдність демократичного світу проти агресії з боку Росії.
18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
10 червня Європейська комісія представила новий пакет санкцій проти РФ, які повинен вдарити по доходах ворога від енергоносіїв, банків та військовій промисловості. Втім, вже незабаром Будапешт та Братислава відмовилися підтримати новий пакет санкцій через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ.
За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Словаччини Юрая Бланара, його країна відмовиться від вето, якщо ЄС надасть гарантії зменшення негативних наслідків відмови від російських джерел енергії.
9 липня посли ЄС вкотре не змогли досягти згоди щодо нового пакета обмежень через блокування з боку Словаччини.
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