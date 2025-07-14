Премʼєр Чехії в листі закликав Фіцо не блокувати санкції проти Росії, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

У листі Фіала закликав до спільних дій проти російської агресії щодо України, а також нагадав про спільний історичний досвід окупації з боку Москви. Зокрема зауважив, що блокування санкцій лише ізолює Словаччину у європейській спільноті.

"Ми маємо спільний інтерес у забезпеченні безпеки наших громадян. Співпраця в рамках ЄС і НАТО є основною умовою", - додав він.

Прем'єр Чехії заявив, що сподівається, що Братислава як "найближчий партнер" перегляне свою позицію та допоможе зберегти єдність демократичного світу проти агресії з боку Росії.