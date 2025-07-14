Премьер Чехии в письме призвал Фицо не блокировать санкции против России, - СМИ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала направил письмо словацкому коллеге Роберту Фицо с призывом не блокировать 18-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International .

В письме Фиала призвал к совместным действиям против российской агрессии в отношении Украины, а также напомнил об общем историческом опыте оккупации со стороны Москвы. В частности отметил, что блокирование санкций только изолирует Словакию в европейском сообществе.

"Мы имеем общий интерес в обеспечении безопасности наших граждан. Сотрудничество в рамках ЕС и НАТО является основным условием", - добавил он.

Премьер Чехии заявил, что надеется, что Братислава как "ближайший партнер" пересмотрит свою позицию и поможет сохранить единство демократического мира против агрессии со стороны России.