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Прем'єр Болгарії про касетні боєприпаси для України: успіхи на полі бою важливіші за конвенції

Фото: прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Досягнення Збройних сил України на полі бою важливіші за підписані конвенції, зокрема про заборону використання касетних боєприпасів.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми перебуваємо в стані повномасштабної війни. Коли йде війна, умовності важливі, але ще важливіше домагатися успіхів на полі бою", - підкреслив він.

Денков додав, що рішення щодо касетних боєприпасів є "політично чутливими", при цьому він зазначив, що не хоче "заглиблюватися в цю тему".

Касетні снаряди для України

Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів та назвав п'ять головних принципів у їх використанні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит українських військових. Крім того, зазначив він, це зрозуміла мова для РФ.

При цьому радник Білого дому національної безпеки Джейк Салліван розкрив зобов'язання України щодо застосування касетних боєприпасів.

Пізніше у Держдепі США пояснили, як схвалили рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.

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БолгарияВійна Росії проти України